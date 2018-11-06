Медведев подписал документ о правилах идентификации пользователей мессенджеров Вступит силу через полгода

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах идентификации пользователей мессенджеров. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Документ вступит в силу через полгода после публикации. Постановление обязывает все мессенджеры идентифицировать пользователя по номеру телефона.

Если оператор по какой-то причине не предоставит мессенджеру информацию о пользователе, то пользователь будет заблокирован. Причиной блокировки может также стать полное отсутствие информации о пользователе в базах данных.

В то же время оператор обязан фиксировать, какими мессенджерами пользуется человек. При смене симки мессенджер должен будет проводить повторную идентификацию пользователя.

Напомним, закон о мессенджерах был утвержден президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. В Госдуму его внесли депутаты от «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Термин «мессенджер» выведен в российское правовое поле с 1 января.