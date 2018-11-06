Все новости

06.11.18 / 18:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В метро Петербурга пройдет поэтический марафон

В честь 63-го дня рождения Ленинградского-Петербургского метрополитена

метро

Фото АБН

В петербургской подземке на станции «Пушкинская» 15 ноября пройдет масштабный поэтический марафон «Пушкин на «Пушкинской».  Об этом во вторник сообщили в пресс-службе метрополитена. 

С полудня до 17:00 работники подземки, деятели культуры и искусства, артисты, известные петербуржцы и простые горожане соберутся, чтобы почитать и послушать стихи Александра Пушкина. Марафон будет сопровождаться театрализованным представлением.

В рамках праздника также пройдут викторины и конкурсы, посвященные истории метро. Победителей наградят призами.

Отметим, петербургский метрополитен открылся 15 ноября 1955 года. В настоящий момент петербургская подземка по уровню загруженности занимает 19 место в мире и четвертое в Европе. В 2016 году метро воспользовались более 740 млн пассажиров.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.