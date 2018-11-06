В метро Петербурга пройдет поэтический марафон В честь 63-го дня рождения Ленинградского-Петербургского метрополитена

В петербургской подземке на станции «Пушкинская» 15 ноября пройдет масштабный поэтический марафон «Пушкин на «Пушкинской». Об этом во вторник сообщили в пресс-службе метрополитена.

С полудня до 17:00 работники подземки, деятели культуры и искусства, артисты, известные петербуржцы и простые горожане соберутся, чтобы почитать и послушать стихи Александра Пушкина. Марафон будет сопровождаться театрализованным представлением.

В рамках праздника также пройдут викторины и конкурсы, посвященные истории метро. Победителей наградят призами.

Отметим, петербургский метрополитен открылся 15 ноября 1955 года. В настоящий момент петербургская подземка по уровню загруженности занимает 19 место в мире и четвертое в Европе. В 2016 году метро воспользовались более 740 млн пассажиров.