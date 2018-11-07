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07.11.18 / 15:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дрозденко представил «умные города» Ленобласти европейским коллегам в Страсбурге

Презентация прошла на заседании комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко представил коллегам из Европы план по созданию «умных городов» в Гатчине и Сосновом Бору. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам Дрозденко, в Гатчине и Сосновом Бору в настоящее время действуют многофункциональные центры, которые предоставляют 120 государственных услуг с помощью цифровых технологий. В дополнение к МФЦ жители «умных городов» смогут узнавать о погоде, графике работы учреждений и транспортном расписании при помощи электронных ресурсов. В городах установят «умные остановки» и «умные светофоры». Особое внимание уделено разработке «умного ЖКХ», системе безопасности и мониторингу экологии окружающей среды. Следующим шагом в благоустройстве города будет разработка онлайн-системы с возможностью обсуждения заседаний депутатов местных советов.

Добавим, 35-я Пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы проходит в Страсбурге с 6 по 8 ноября. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко включен в состав делегации РФ в качестве руководителя.

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