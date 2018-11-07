Нефтегазовые запасы России, страховщики и коллекторы. Итоги среды

В среду стало известно, что правительство разрешило страховщикам не раскрывать попавших под санкции акционеров, а поставщики коммунальных услуг намерены передать коллекторам обязанности по взысканию долгов. Между тем ФАС и Минэнерго обязали подписать с нефтяниками соглашение о стабилизации цен на топливо. В Минприроды оценили нефтегазовые запасы России, а представители КПРФ внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС до 16%.

Представители КПРФ внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС до 16%. Депутаты настаивают, что это увеличит покупательскую способность россиян.

Поставщики коммунальных услуг намерены передать коллекторам обязанности по взысканию долгов. По данным СМИ, подобное сотрудничество рассматривают «Росводоканал» и «Мосэнерго».

ФАС и Минэнерго должны подписать с нефтяниками соглашение о стабилизации цен на топливо. Соответствующее поручение им дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кабмин разрешил страховщикам не раскрывать попавших под санкции акционеров. Но только при условии, что такой акционер имеет контроль в страховщике либо владеет значительным пакетом.

В Минприроды оценили нефтегазовые запасы России. В простых нефтегазовых месторождениях запасов хватит на 50–60 лет.