Оператор аэропорта «Жуковский» сообщил о намерении выйти в прибыль в 2019 году Уровень безубыточности – 2 млн пассажиров

Оператор аэропорта «Жуковский» компания АО «Рампорт Аэро» сообщил о намерении выйти в прибыль в следующем году. Соответствующее заявление в среду сделал гендиректор организации Томас Вайшвила.

Компания планирует привлечь новых авиаперевозчиков, передает «Интерфакс» слова Вайшвила. Он уточнил, что уже есть договоренности о рейсах с новыми авиакомпаниями.

Также Вайшвила заявил, что интерес к международным полетам из аэропорта растет. В следующем году «Жуковский» выйдет на уровень безубыточности – более 2 млн пассажиров, отметил глава компании-оператора.

Напомним, в октябре из капитала «Жуковского» вышла литовская организация ASG. Она продала долю в дочерней компании, через которую владела 22,5% в «Рампорт Аэро». Покупателем выступило руководство оператора аэропорта. Сумма сделки неизвестна.