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08.11.18 / 19:20 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

УФАС Петербурга нашло нарушения в работе комитета Смольного на полмиллиарда рублей

Из-за контрактов с информационно-аналитическим центром

Фото Abnews.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы России обнаружило нарушения в работе комитета по информатизации и связи на сумму в полмиллиарда рублей. Об этом в четверг сообщили в УФАС.

УФАС вынесло решения по четырем делам, поводом для которых стали четыре контракта с ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (ИАЦ), заключенные в этом году. Два дела были закрыты в связи с отсутствием нарушения. По другим двум делам УФАС усмотрело преимущественные условия, созданные для ИАЦ.

Антимонопольный орган обнаружил нарушения в контрактах по эксплуатации, сопровождению и развитию государственной информационной системы СПб «Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов госвласти СПб в 2018 году» и по эксплуатации, сопровождению и развитию Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2018 году. Их общая сумма составляет 497,3 млн рублей. В результате комитет по информатизации получил предписания.

Напомним, в прошлом году антимонопольный орган установил, что комитет также без проведения торгов заключил ряд контрактов на общую сумму более 540 млн рублей. Комитету получил от УФАС предупреждения о расторжении указанных контрактов и проведении открытых торгов. Арбитражный суд подтвердил их законность и обоснованность. Но комитет не исполнил предупреждения.

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