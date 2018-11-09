Московская биржа завершила неделю в красной зоне Индекс Мосбиржи – 2 403,47 пунктов; РТС – 1 121,38 пунктов

Торги на Московской бирже в пятницу закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи понизился на 1,44% и составил 2 403,47 пункта. По фиксингу на 18:50 часов, индекс РТС равен 1 121,38 пунктам. Он снизился на 2,93%.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что понижение индекса Мосбиржи не стало неожиданностью, в связи со степенью внешнего давления. Ближайшая поддержка для рублевого индикатора находится на уровне 2375 пунктов, под ней – 2350 пунктов. Индекс РТС очень быстро падает, с явным опережением рынка. Это может указывать на избыточные рыночные эмоции. Снижение здесь может приостановиться примерно на 1100 пунктов.

Аналитик считает, что «крымская» часть санкций не повлияет непосредственно на курс рубля и не вызовет паники у инвесторов, но ухудшит репутацию страны на мировой арене. Это значит, привлекать инвесторов станет всё сложнее.