Нефть, нефтяники и аварийное жилье. Итоги пятницы

Дочерняя компания «Ростеха» работает над созданием системы по мониторингу состояния транспортных средств. Министр финансов Антон Силуанов поручил подготовить план по ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий. Нефтяники России пытаются перевести расчеты в евро, в это время цена за нефть марки Brent стала меньше $70 за баррель. Минстрой заявил, что к 2024 году аварийным может стать 11,7 млн кв. м жилья.

В РФ разрабатывают сервис для прохождения техосмотра с учетом данных о пробеге и авариях авто. Разработкой занимается оператор системы электронных ПТС АО «Электронный паспорт».

Силуанов поручил подготовить план ликвидации ГУПов и МУПов на конкурентных рынках. План мероприятий планируется подготовить до 1 февраля.

Reuters: Российские нефтяники пытаются перевести расчеты в евро. Так компании хотят защититься от новых санкций.

Минстрой: К 2024 году в России аварийными могут признать 11,7 млн кв. м жилья. Ежегодно аварийным признается по 2 млн кв. м недвижимости.

Нефть Brent подешевела до $69,7 за баррель впервые с апреля. Баррель WTI торгуется по $59,7.