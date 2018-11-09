Все новости

09.11.18 / 20:59 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть, нефтяники и аварийное жилье. Итоги пятницы

Дочерняя компания «Ростеха» работает над созданием системы по мониторингу состояния транспортных средств. Министр финансов Антон Силуанов поручил подготовить план по ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий. Нефтяники России пытаются перевести расчеты в евро, в это время цена за нефть марки Brent стала меньше $70 за баррель. Минстрой заявил, что к 2024 году аварийным может стать 11,7 млн кв. м жилья.

Коллаж АБН

В РФ разрабатывают сервис для прохождения техосмотра с учетом данных о пробеге и авариях авто. Разработкой занимается оператор системы электронных ПТС АО «Электронный паспорт».

Силуанов поручил подготовить план ликвидации ГУПов и МУПов на конкурентных рынках. План мероприятий планируется подготовить до 1 февраля.

Reuters: Российские нефтяники пытаются перевести расчеты в евро. Так компании хотят защититься от новых санкций.

Минстрой: К 2024 году в России аварийными могут признать 11,7 млн кв. м жилья. Ежегодно аварийным признается по 2 млн кв. м недвижимости.

Нефть Brent подешевела до $69,7 за баррель впервые с апреля. Баррель WTI торгуется по $59,7.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.