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09.11.18 / 12:29 Новости / Россия и мир

Reuters: Российские нефтяники пытаются перевести расчеты в евро

Чтобы защититься таким образом от новых санкций

нефть пермьРоссийские нефтегазовые компании ведут жесткие переговоры с западными партнерами, настаивая на переводе расчетов по контрактам в 2019 году в евро вместо доллара. Об этом в пятницу передает Reuters со ссылкой на источники.

Одни из собеседников агентства пояснил, что таким образом российские промышленники пытаются сгладить риски новых санкций. В свою очередь покупатели не готовы нести эти риски, поэтому в настоящий момент стороны пытаются найти компромисс, добавил источник.

По данным Reuters, подготовиться к переходу на расчеты в евро свих покупателей попросили «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Компании также якобы предупредили, что партнеры будут нести ответственность за возможные убытки, связанные с новыми санкциями.

Источники агентства отмечают, что часть западных покупателей сумели прийти к компромиссу с «Сургутнефтегазом» и «Газпром нефтью». Еще часть продолжает переговоры. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» намерена штрафовать западных покупателей, если они не смогут расплатиться из-за новых американских санкций, передавал Reuters. Нефтяная компания считает, что санкции «не прекращают или не изменяют никаких обязательств сторон, указанных в договоре». Напомним, ограничительные меры США и ЕС в отношении Москвы действуют с 2014 года.

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