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09.11.18 / 18:16 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Суд отправил экс-главу юридического комитета Петербурга под домашний арест

На один месяц и 15 суток

Борис Вайнзихер

Коллаж АБ

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест экс-главу юридического комитета Смольного Юлию Осипову. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Осипова занимала должность зампреда юридического комитета администрации Петербурга, затем должность председателя комитета. По версии следствия, Осипова, находясь на этих должностях, вместе с соучастниками похитила путем мошенничества денежные средства бюджета Петербурга. Похищенная сумма равна около 14 млн рублей. Госучреждение «Центр правового обеспечения» заключал договоры на оказание юридических услуг с компанией «Акканто». Следствие предполагает, что при этом никаких услуг никто не оказывал.

Следователи изучают работу чиновницы за период с апреля 2015 по май 2017 года. Осипова будет находиться под домашним арестом до 22 декабря 2018 года. При допросе экс-глава юркома вину не признала.

Отметим, Юлию Осипову уволили вскоре после назначения Беглова врио губернатора. В четверг, 8 ноября, ее задержали после обыска в квартире и отправили на допрос. Ранее Осипова проходила по делу о мошенничестве как свидетель.

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