Путин и Трамп встретились и обменялись рукопожатиями в Париже Однако возможности побеседовать у них пока не было

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже, где обменялись рукопожатиями. Об этом в воскресенье передает ТАСС.

Агентство уточняет, что пока у глав РФ и США не было возможности провести переговоры. Отмечается, что Путин также поприветствовал и других лидеров, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Добавим, в Париже 11 ноября проходит церемония по случаю столетней годовщины со дня окончания Первой мировой войны. В мероприятии участвуют около 50 мировых лидеров. Изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут встречу на полях парижских мероприятий. Однако затем стало известно, что намеченные переговоры, вероятно, не состоятся. Сообщалось, что формат мероприятия не позволяет провести такую встречу.