Путин и Трамп встретились и обменялись рукопожатиями в Париже

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже, где обменялись рукопожатиями. Об этом в воскресенье передает ТАСС.
Агентство уточняет, что пока у глав РФ и США не было возможности провести переговоры. Отмечается, что Путин также поприветствовал и других лидеров, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.
Добавим, в Париже 11 ноября проходит церемония по случаю столетней годовщины со дня окончания Первой мировой войны. В мероприятии участвуют около 50 мировых лидеров. Изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут встречу на полях парижских мероприятий. Однако затем стало известно, что намеченные переговоры, вероятно, не состоятся. Сообщалось, что формат мероприятия не позволяет провести такую встречу.
112 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.