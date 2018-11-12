Сгоревшую в Петербурге «Ленту» восстановят в 2019 году Сотрудники будут трудоустроены в другие магазины сети

Сгоревшее в минувшую субботу здание гипермаркета «Лента» на набережной Обводного канала в Петербурге планируют восстановить в течение следующего года. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Как передает ТАСС, гипермаркет будет восстановлен и открыт в 2019 году. Точную сумму ущерба еще не установили. Сотрудники, оставшиеся без работы в результате пожара, будут трудоустроены в другие магазины сети по городу. В настоящее время вокруг места происшествия возводят ограждение, чтобы посторонние не проникли в сгоревшее здание.

Также «Лента» опровергла информацию из соцсетей о том, что сгоревшее здание разграбили. Кроме этого в компании не подтвердили информацию о еще одном пожаре в «Ленте» на Выборгском шоссе. В пресс-службе добавили, что в ночь на понедельник в магазине на Выборгском проводились плановые учения по пожарной безопасности.

Напомним, в гипермаркете «Лента» в утро субботы, 10 ноября, произошел пожар. Все сотрудники и покупатели были эвакуированы. Двое пострадавших были госпитализированы. Площадь пожара составила 4,8 тыс. кв.м.