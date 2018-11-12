Саудиты готовы продлить сокращение добычи нефти в 2019 году А мониторинговый комитет ОПЕК+ советовал обратное

Саудовская Аравия выразила готовность продлить соглашение о сокращении добычи нефти в 2019 году. Об этом накануне заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

По его словам, власти страны «готовые усердно работать, чтобы сбалансировать рынок в рамках приемлемого ценового коридора», пишет Bloomberg. Речь может идти о сокращении на 500 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать сокращать производство нефти в следующем году. Однако комитет признал возможность переизбытка сырья на рынке. Ранее цена на нефть сократилась с $86 до $70 из-за нового пакета санкций США против Ирпана.