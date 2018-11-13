Депутаты хотят передавать невостребованные вклады россиян в бюджет А также средства номинальных держателей ценных бумаг

Депутаты обсуждают возможность передачи невостребованных банковских вкладов в бюджет. Об этом во вторник рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такая же возможность рассматривается в отношении средств номинальных держателей ценных бумаг и акционеров, которые «никак не проявляют» себя, цитирует РИА Новости. «Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — пояснил Аксаков.

Парламентарий добавил, что в настоящее время ряд вопросов еще обсуждается, например, нужно ли создавать для этих целей специальный госфонд. Он уточнил, что уже сейчас есть «оформленные и просчитанные» предложения, однако «плотно рассматриваться» они будут в следующем году.

Ранее Центробанк РФ предсказал снижение долларовых вкладов россиян в два раза. По мнению регулятора, показатель может сократиться с 21% до 10-12% за три-пять лет. Тогда же ЦБ отмечал, что россияне предпочитают держать депозиты в рублях, поскольку ставки по ним выше.