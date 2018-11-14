Все новости

14.11.18 / 18:41 Новости / Россия и мир

Стартап Lunar Outpost намерен отправить на Луну роботов-разведчиков

Они будут передавать данные о полезных ископаемых

Американская компания Lunar Outpost планирует отправить на Луну группу автономных роботов-разведчиков, которые займутся поиском полезных ископаемых. Об этом стало известно в среду из материалов компании.

Один робот весит около 10 кг, половина этой массы – различные научные инструменты, необходимые для навигации, поиска месторождений и оценки их размеров. Устройство способно «видеть в темноте», а также записывать 4К видео.

Как сообщили в компании, роботы будут отображать поверхностные и подземные ресурсы Луны и автономно перемещаться, избегая таких опасностей, как большие камни и кратеры. Предполагается, что такая передача данных о местоположении, характере и распределении ресурсов существенно упростит работу и позволит более эффективно спланировать будущие миссии.

Когда именно состоится запуск, не сообщается. В Lunar Outpost заявили, что объявят о своей первой миссии на Луну в середине 2019 года.

Добавим, Lunar Outpost Inc. была создана в прошлом году. Компания специализируется на разработке технологий для освоения Луны. Среди ее основателей – бывшие инженеры NASA, а также аспиранты из университета Колорадо в Боулдере, передает РИА Новости.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.