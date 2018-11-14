Стартап Lunar Outpost намерен отправить на Луну роботов-разведчиков Они будут передавать данные о полезных ископаемых

Американская компания Lunar Outpost планирует отправить на Луну группу автономных роботов-разведчиков, которые займутся поиском полезных ископаемых. Об этом стало известно в среду из материалов компании.

Один робот весит около 10 кг, половина этой массы – различные научные инструменты, необходимые для навигации, поиска месторождений и оценки их размеров. Устройство способно «видеть в темноте», а также записывать 4К видео.

Как сообщили в компании, роботы будут отображать поверхностные и подземные ресурсы Луны и автономно перемещаться, избегая таких опасностей, как большие камни и кратеры. Предполагается, что такая передача данных о местоположении, характере и распределении ресурсов существенно упростит работу и позволит более эффективно спланировать будущие миссии.

Когда именно состоится запуск, не сообщается. В Lunar Outpost заявили, что объявят о своей первой миссии на Луну в середине 2019 года.

Добавим, Lunar Outpost Inc. была создана в прошлом году. Компания специализируется на разработке технологий для освоения Луны. Среди ее основателей – бывшие инженеры NASA, а также аспиранты из университета Колорадо в Боулдере, передает РИА Новости.