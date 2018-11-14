Очевидцы сообщили о «масляной реке» в Обводном канале На месте работают сотрудники «ПИЛАРН»

Очевидцы заметили масляные пятна в Обводном канале в Петербурге. Видео опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в среду.

По словам очевидцев, «масляная река» появилась в акватории канала возле станции метро «Балтийская» и перемещается в сторону Залива. Петербуржцы предположили, что в воду сливают отходы.

Между тем в городском комитете по природопользованию сообщили, что на месте уже работают сотрудники СПб ГУП «ПИЛАРН», пишет «Фонтанка». Специалисты обрабатывают загрязнение активной пеной. Также они установили боны со стороны Екатерингофки.

Добавим, в сентябре Росприроднадзор по Северо-Западу оштрафовал «Орион плюс» за загрязнение Обводного канала. В ведомстве уточняли, что загрязнение произошло при выполнении работ по реконструкции стен набережных в районе Шлиссельбургского моста. Для компании это не первый штраф за такое нарушение.