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14.11.18 / 12:20 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Очевидцы сообщили о «масляной реке» в Обводном канале

На месте работают сотрудники «ПИЛАРН»

Очевидцы заметили масляные пятна в Обводном канале в Петербурге. Видео опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в среду.

По словам очевидцев, «масляная река» появилась в акватории канала возле станции метро «Балтийская» и перемещается в сторону Залива. Петербуржцы предположили, что в воду сливают отходы.

Между тем в городском комитете по природопользованию сообщили, что на месте уже работают сотрудники СПб ГУП «ПИЛАРН», пишет «Фонтанка». Специалисты обрабатывают загрязнение активной пеной. Также они установили боны со стороны Екатерингофки.

Добавим, в сентябре Росприроднадзор по Северо-Западу оштрафовал «Орион плюс» за загрязнение Обводного канала. В ведомстве уточняли, что загрязнение произошло при выполнении работ по реконструкции стен набережных в районе Шлиссельбургского моста. Для компании это не первый штраф за такое нарушение.

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