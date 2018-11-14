В Петербурге дорожают огурцы и помидоры

В продуктовых магазинах Петербурга дорожает стандартный салатный набор — огурцы и помидоры. За две недели с 29 октября по 12 ноября овощи выросли в цене почти на 10%. Корзина овощей и фруктов тоже подорожала — почти на 5% или 50 рублей до 1150,8 рубля. Об этом свидетельствуют данные «Зеленого индекса», который АБН собирает вместе с «Эхом Москвы в Петербурге».

Теперь средняя цена за 1 кг огурцов составляет 87,2 рубля после подорожания на 8 рублей. Средняя цена на 1 кг томатов составляет 99,3 рубля после роста в цене более чем на 9 рублей.

Также выросли в цене фрукты: яблоки на 6,68 рубля до 80,8 рубля за 1 кг, бананы на 1,65 рубля до 55,43 рубля за 1 кг, киви на 13,47 рубля до 120,91 рубля за 1 кг, лимоны на 3,87 рубля до 92,63 рубля за 1 кг, апельсины на 2,38 рубля до 86,66 рубля за 1 кг, груши на 8,42 рубля до 125,55 рубля за 1 кг. Дешевеют, и то незначительно, только картофель, лук, капуста, морковь и салат — в пределах 0,5-3 рублей.

Каждые две недели АБН и «Эхо Москвы» следят за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга. Мы определяем стоимость плодово-овощного набора, а также выявляем лидеров по изменению в цене.