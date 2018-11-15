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15.11.18 / 18:21 Новости / Общество / Россия и мир

Ученые нашли кратер от астероида под слоем льда в Гренландии

Ему более 12 тыс. лет

Ученые из университета Копенегагена обнаружили кратер от астероида под слоем льда в Гренландии. Об этом стало известно в четверг из публикации статьи об открытии в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали данные NASA за 1997-2016 года. Эти сведения получены с помощью радиолокационного исследования местности. Также ученые провели геохимический анализ отложений на краях ледника. Отложения содержат характерные для метеоритных кратеров большое количество минералов.

Ученые считают, что кратер образовался от падения железного астероида с диаметром в 1 км. Диаметр кратера составляет около 31 км. Он находится на глубине около 1 км под ледником Гайавата. Исследователи не смогли установить точный возраст кратера. Они предположили, что кратер появился не раньше плейстоценовой эпохи. Она началась 2,5 млн лет назад, а закончилась около 12 тыс. лет назад.

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