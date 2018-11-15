Мединский рассказал о росте числа участников культурной жизни в России Россияне все чаще ходят в театры и музеи

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что количество участников культурной жизни в России растет с каждым годом. Об этом он заявил в четверг, выступая на Международном культурном форуме в Петербурге.

По словам министра культуры, доля россиян, которые ходят в театры и музеи, за последние три года выросла с 70% до 88%. Почти 40% опрошенных предпочитают театр, а 70% жителей России интересуются культурными проектами в цифровой сфере. Мединский ссылался на данные опроса ВЦИОМ.

«Мы являемся свидетелями растущего интереса к культуре. Каждый четвертый житель страны каждый год ходит в музей, этот показатель вырос более чем в два раза», — приводит слова Мединского РИА Новости. Мединский оценил вклад акции «Ночь музеев» в развитие музейного дела.

Напомним, Международный культурный форум проходит в Петербурге в седьмой раз. Он продлится до 17 ноября. Большинство мероприятий форума могут посетить и жители города. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте форума и выбрать интересующие события.