Третьяковская галерея на Культурном форуме в Петербурге представила проект My Tretyakov Для оцифровки коллекции

Третьяковская галерея в ходе петербургского Международного культурного форума представила блокчейн-проект My Tretyakov. Презентация прошла на Деловой площадке форума в четверг, передает корреспондент АБН.

Проект осуществляется в сотрудничестве с компанией RDI.Digital. «Работа еще не закончена», — подчеркнула на презентации директор галереи Зельфира Трегулова.

Третьяковская галерея собирается оцифровать коллекцию на частные пожертвования. Человек, при содействии которого оцифрована та или иная картина или скульптура, станет «патроном» проекта, его имя, как говорят в Третьяковке, будет «внесено в историю».

Предполагается, что система будет подбирать патрону единицу хранения случайным образом. Начальная сумма пожертвования пока что не определена.

Создатели My Tretyakov подчеркивают, что в настоящий момент работает почтовая рассылка о проекте. Создатели просят всех желающих подписаться на нее.

Напомним, Культурный форум в Петербурге проходит с 15 по 17 ноября. События Деловой площадки можно посетить в Российском этнографическом музее. Основное место проведения форума – Главный штаб Эрмитажа.