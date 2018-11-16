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16.11.18 / 10:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов обсудил с бизнес-омбудсменом Титовым развитие предпринимательства в Петербурге

"Город готов покупать товары у местных предпринимателей"

Фото Администрация губернатора Петербурга

Врио губернатора Александр Беглов обсудил с уполномоченным при президенте по правам предпринимателей Борисом Титовым развитие бизнеса в городе. Об этом администрация главы города сообщила в пятницу.

Титов заявил о необходимости поддерживать предпринимателей в Петербурге. Беглов отметил, что город взял курс на создание инновационных производств и высокотехнологичных рабочих мест. Временный губернатор уточнил, что территории под современные предприятия высокого класса уже «зарезервированы» в генеральном плане.

Кроме этого, Титов и Беглов обсудили поддержку малого и среднего бизнеса. Беглов заявил, что город готов покупать высококачественную продукцию у местных предпринимателей.

Отметим, ранее в Петербурге прошел инвестиционный форум. Он длился два дня: 12 м 13 ноября. В рамках форума прошла торжественная церемония вручения знака «Инвестор года».

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