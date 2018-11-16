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16.11.18 / 11:09 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В бюджет Петербурга на 2019 год хотят заложить дополнительно 1 млрд рублей на закупку квартир

Для жителей города, состоящих на жилищном учете

бюджет

Коллаж АБН

В бюджет Петербурга на 2019 год планируют заложить дополнительно 1 млрд рублей на закупку квартир. Об этом в пятницу сообщили в жилищном комитете города.

Ведомство отметило, что ко второму чтению бюджета готовы соответствующие поправки. Они предусматривают выделение 788,4 млн рублей на закупку квартир для 78 семей ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане, а также для 68 семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Кроме этого, в поправках предусмотрено дополнительное выделение 231,86 млн рублей для обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Среди них 50 ветеранов Великой Отечественной войны, три ветерана боевых действия, 34 инвалида общего заболевания и 349 молодых семей.

В комитете отметили, что также проект закона предусматривает увеличение объема жилищных сертификатов для многодетных семей до 2 млн рублей в 2019 году. В частности, это относится к 560 многодетным семьям.

Отметим, Законодательное собрание Петербурга приняло бюджет города на 2019 год в первом чтении 31 октября. За документ проголосовали 42 депутата, против – 8. Второе чтение запланировано на 21 ноября. Ранее Смольный сообщил, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал поправку ко второму чтению бюджета.

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