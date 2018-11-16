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16.11.18 / 20:59 Новости / Россия и мир

Санкции, Минобороны и эталон килограмма. Итоги пятницы

Bloomberg провел исследование влияния санкций на Россию. Ротенберг обменял Бычий остров в Петербурге на два участка министерства обороны в Москве. Участок земли рядом с Кремлем, ранее принадлежавший Минобороны, продали на аукционе за 2 374 400 000 рублей. Международное бюро мер и весов изменило эталон килограмма.

Коллаж АБН

Bloomberg провел исследование влияния санкций на Россию и выяснил, что экономика страны по сравнению с предполагаемым уровнем без санкций потеряла 6%. ВВП России, по оценкам экономистов, на 10% меньше, чем прогнозировалось бы в 2013 году.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг обменял недостроенный спортивно-гостиничный комплекс на Бычьем острове в Петербурге на два участка министерства обороны в Москве – на Хорошевском и Варшавском шоссе. Теперь на Бычьем острове, согласно данным СМИ, расположится кадетский корпус.

Участок земли рядом с Кремлем, ранее принадлежавший Минобороны, продали на аукционе за 2 374 400 000 рублей. Его приобрело общество с ограниченной ответственностью «Ситизен», на участке расположено 15 нежилых помещений общей стоимостью 8,8 млн рублей.

Международное бюро мер и весов изменило эталон килограмма. Ученые решили использовать в качестве эталона основанную на принципах квантовой физики универсальную формулу.

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