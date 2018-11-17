Bloomberg: Gett планирует продать сервис по онлайн-заказу такси Компания обратилась к фирмам по прокату машин

Компания-агрегатор заказа такси Gett планирует продать сервис по онлайн-заказу такси. Об этом в субботу сообщили источники Bloomberg.

По информации источников, Gett обратилась к компаниям по прокату автомобилей. Собеседники агентства заявили, что организация может продать весь бизнес или только региональную часть за пределами внутреннего рынка.

В настоящий момент компания находится на стадии обсуждения. Источники уточнили, что нет гарантий о закрытии сделки.

Добавим, Gett является Израильской компанией. Она основана в 2010 году. В прошлом году Gett купил стартап StreetSmart. Последний является сервисом для создания короткого маршрута передвижения.