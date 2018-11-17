Все новости

17.11.18 / 13:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Bloomberg: Gett планирует продать сервис по онлайн-заказу такси

Компания обратилась к фирмам по прокату машин

Фото Gett

Компания-агрегатор заказа такси Gett планирует продать сервис по онлайн-заказу такси. Об этом в субботу сообщили источники Bloomberg.

По информации источников, Gett обратилась к компаниям по прокату автомобилей. Собеседники агентства заявили, что организация может продать весь бизнес или только региональную часть за пределами внутреннего рынка.

В настоящий момент компания находится на стадии обсуждения. Источники уточнили, что нет гарантий о закрытии сделки.

Добавим, Gett является Израильской компанией. Она основана в 2010 году. В прошлом году Gett купил стартап StreetSmart. Последний является сервисом для создания короткого маршрута передвижения.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.