Россия в сентябре увеличила вложение в госдолг США До $14,4 млрд

Россия в сентябре увеличила вложение в госдолг США. Об этом стало известно в пятницу из опубликованных Минфином США данных.

Объем вложений вырос на $4 млн. Показатель составил $14,4 млрд. В настоящий момент Россия не входит в число стран-крупнейших держателей гособлигаций США.

Напомним, ранее России снижала свои вложения в государственный долг США. В августе показатель составил $14 млрд. Месяцем ранее — $14,9 млрд. Весной Россия размер вложений составляла $96,1 млрд.