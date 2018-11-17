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17.11.18 / 10:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия в сентябре увеличила вложение в госдолг США

До $14,4 млрд

Большинство россиян

Фото АБН

Россия в сентябре увеличила вложение в госдолг США. Об этом стало известно в пятницу из опубликованных Минфином США данных.

Объем вложений вырос на $4 млн. Показатель составил $14,4 млрд. В настоящий момент Россия не входит в число стран-крупнейших держателей гособлигаций США.

Напомним, ранее России снижала свои вложения в государственный долг США. В августе показатель составил $14 млрд. Месяцем ранее — $14,9 млрд. Весной Россия размер вложений составляла $96,1 млрд.

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