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17.11.18 / 18:51 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в Новой Голландии открыли каток

Он будет работать до 17 марта

В Петербурге на острове «Новой Голландии» открыли ледовый каток. Об этом посетители сообщили в социальных сетях.

«Новая Голландия» в день открытия катка предложила посетителям фотографироваться с ростовыми куклами в виде глаз, ладоней, губ и носа. Также остров предлагает прокат коньков для посещения катка.

 

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Публикация от Olya Yudina (@olya_in_love_with_life)

Напомним, ранее «Новая Голландия» анонсировала открытие катка в ноябре. Он будет работать до 15 марта. Площадь катка – 2 тыс. кв.м. Добавим, в настоящий момент в Петербурге около +7 градусов по Цельсию.

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