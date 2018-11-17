В Петербурге в Новой Голландии открыли каток Он будет работать до 17 марта

В Петербурге на острове «Новой Голландии» открыли ледовый каток. Об этом посетители сообщили в социальных сетях.

«Новая Голландия» в день открытия катка предложила посетителям фотографироваться с ростовыми куклами в виде глаз, ладоней, губ и носа. Также остров предлагает прокат коньков для посещения катка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Открыли сезон! …вуайеристов Публикация от Olya Yudina (@olya_in_love_with_life) 17 Ноя 2018 в 7:15 PST

Напомним, ранее «Новая Голландия» анонсировала открытие катка в ноябре. Он будет работать до 15 марта. Площадь катка – 2 тыс. кв.м. Добавим, в настоящий момент в Петербурге около +7 градусов по Цельсию.