В Петербурге в Новой Голландии открыли каток

В Петербурге на острове «Новой Голландии» открыли ледовый каток. Об этом посетители сообщили в социальных сетях.
«Новая Голландия» в день открытия катка предложила посетителям фотографироваться с ростовыми куклами в виде глаз, ладоней, губ и носа. Также остров предлагает прокат коньков для посещения катка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее «Новая Голландия» анонсировала открытие катка в ноябре. Он будет работать до 15 марта. Площадь катка – 2 тыс. кв.м. Добавим, в настоящий момент в Петербурге около +7 градусов по Цельсию.
110 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.