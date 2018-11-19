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19.11.18 / 19:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Завершился ремонт часов Лансере на Малой Конюшенной

Они вновь показывают точное время

Фото комитета по благоустройству

Завершился ремонт часового павильона на Малой Конюшенной улице в Петербурге. Об этом в понедельник сообщил комитет по благоустройству Петербурга.

Рабочие реконструировали фасады сооружения, а также заменили в павильоне стекла и установили новые часы. На витринах теперь можно прочитать историю часов Лансере и увидеть образцы старинных метеорологических приборов.

Отметим, проект павильона разработал архитектор Николай Лансере по заказу Городской Управы. В 1914 году часы установили на пересечении Малой Конюшенной и Невского проспекта. В сооружении располагалась метеорологическая станция. С этого года павильон содержит комитет по благоустройству.

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