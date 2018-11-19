«Роснефть» намерена бороться с перекупщиками топлива на Петербургской бирже В компании утверждают, что их доля составляет 80%

«Роснефть» намерена бороться с перекупщиками топлива на Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ). Об этом в компании заявили в понедельник.

Отмечается, что в соответствии с подписанным соглашением о стабилизации ситуации на рынке топлива, вертикально-интегрированные нефтяные компании взяли на себя дополнительные обязательства и издержки. Однако нельзя допустить, чтобы «эти издержки превратились в дополнительные доходы перекупщиков», подчеркивают в компании.

В «Роснефти» полагают, что доля перекупщиков на бирже составляет около 80%. При этом некоторые из них якобы получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах. В пример приводится «Солид-товарные рынки» и аффилированные с ней структуры, которые, по утверждению компании, созданы бывшим сотрудником биржи.

Одновременно «Роснефть» вместе с СПбМТСБ разрабатывают совместную позицию по совершенствованию биржевой торговли. В частности, обсуждается дисквалификация участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел, говорится в заявлении.

Добавим, на прошлой неделе «Роснефть» приостановила продажу бензина и дизеля на петербургской бирже. В результате цены выросли. В понедельник компания снова стала торговать топливом.