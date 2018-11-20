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20.11.18 / 20:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов утвердил названия путепроводов и тоннелей

Они были безымянными

Фото: Telegram-канал Игоря Албина

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов утвердил названия путепроводов и тоннелей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации главы города.

Согласно документу, названия присваиваются ранее безымянным объектам. Речь идет о шести путепроводах и двух тоннелях.

Названия получили тоннели под Пискаревским проездом севернее и южнее Шафировского проезда: 1-ый Пискаревский тоннель и 2-ой Пискаревский тоннель соответственно. Путепровод через Киевское и Пулковское шоссе по Волхонскому шоссе получил имя Волхонский. Красносельским назвали путепровод через линию Гатчинской железной дороги в створе улицы Первого Мая и Пушкинского шоссе. Также в городе появились путепроводы Поклонногорский, Репинский, Суздальский и Шуваловский.

Добавим, ранее названия объектов одобрила Топонимическая комиссия Петербурга. Комиссия приняла соответствующее решение 25 апреля текущего года. В ноябре Томонимическая комиссия решила не переименовывать станцию метро «Горный институт». Ее предлагали назвать «Площадь Собчака».

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