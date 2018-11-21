Горсуд Петербурга оправдал экс-секретаря суда по делу о препятствии правосудию Александр Эйвазов отказался подписывать протокол суда

Санкт-Петербургский городской суд оправдал бывшего секретаря Октябрьского районного суда Александра Эйвазова по делу о препятствии правосудию. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд рассматривал апелляцию на решение Калининского райсуда. Его оправдали в связи с отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию.

Напомним, Калининский районный суд ранее счел, что Эйвазов при рассмотрении уголовного дела против Тимофея Кунгурова в Октябрьском райсуде не сделал и не подписал часть протокола якобы из личной неприязни к судье. Суд первой инстанции признал Эйвазова виновным и назначил ему в качестве наказания отбытие срока в колонии в течение 1 года и 10 месяцев. Также на него наложили ограничения по праву занимать должности на госслужбе. Эйвазову вменяли клевету на судью, но это дело прекратили еще раньше.

Напомним, Эйвазова арестовали в сентябре прошлого года. К тому моменту он проработал в Октябрьском суде всего две недели. Он писал посты в соцсетях о том, что судья грубит участникам заседаний и общается со следователями и прокурорами. По его словам, он не стал подписывать протокол, потому что был на больничном и решил не подписывать его задним числом.