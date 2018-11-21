Прокуратура Петербурга вынесла представление председателю комитета по образованию Из-за плохой психологической работы с детьми

Прокуратура Петербурга вынесла представление председателю городского комитета по образованию Жанне Воробьевой. Об этом прокуратура сообщила в среду.

В настоящий момент представление находится в рассмотрении. Прокуратура проверила организацию работы по социальной, медицинской и психолого-педагогической помощи детям. Ведомство обнаружило ряд нарушений в этой сфере. Прокуратура отметила, что принимаемые образовательными организациями меры в этой сфере являются неэффективными.

В частности, штаты психологов в полном объеме не укомплектованы. В школах работает 769 психологов, когда фактически требуется более 850 специалистов.

Отметим, на прошлой неделе прокуратура уже внесла представление Воробьевой. Причина — нарушения в продленках петербургских школ.