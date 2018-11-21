В России запустят единую систему учета онлайн-просмотров фильмов Доходы кинотеатров ежегодно растут на 30-40%

В России запустят единую систему учета онлайн-просмотров фильмов от аналитической компании Nielsen. Об этом в среду пишут «Ведомости» со ссылкой на пять источников.

Онлайн-кинотеатры должны использовать эту систему, потому что продюсеры и прокатчики недовольны тем, как сервисы предоставляют данные по просмотрам и покупке контента, отмечают «Ведомости». Ассоциация продюсеров кино и телевидения уже попросила Минкомсвязи вмешаться в эту ситуацию, ведомство провело совещание, на котором присутствовали представители компаний СТВ, Art Pictures, Yellow, Black & White, StarMedia, «СТС Медиа», «Национальная медиагруппа», «Вольга», «Централ Партнершип», Ivi, Megogo, Okko, «Яндекс». Стороны договорились, что к началу 2019 года онлайн-кинотеатры начнут предоставлять первые данные Nielsen.

По данным газеты, продюсеры и прокатчики не доверяют цифрам, которые предоставляют им онлайн-кинотеатры. Сотрудники кинотеатров признают, что не хотели бы предоставлять правообладателям все данные, так как это коммерческая информация, которая может быть использована конкурентами.

Отметим, по данным участников совещания, доходы онлайн-кинотеатров растут на 30-40% в год. Выплаты медиакомпаниям при этом увеличиваются только на 10%.