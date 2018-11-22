Все новости

22.11.18 / 20:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Четырбок потребовал узнать мнение местных жителей об установке памятника Цою

«Очередной очаг социальной напряженности»

Фото АБН

Петербургский депутат и глава комитета по законодательству города Денис Четырбок потребовал узнать мнение местных жителей об установке памятника музыканту Виктору Цою. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета.

По мнению депутата, власти Кировского района должны провести соответствующий опрос среди жителей близлежащих домов. Четырбок отметил, что многие жители выступали против памятника. «Это создание очередного очага социальной напряженности. У меня есть множество обращений по этому поводу, которые я всем показывал», – добавил депутат.

Напомним, ранее в четверг ГАТИ заявила о выборе места для памятника музыканту. Его решили поставить в сквере на улице Танкиста Хрустицкого. Устанавливать памятник будет Фонд Ю.Ю. Жорно. ГАТИ разрешило выполнить работы до 31 августа следующего года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.