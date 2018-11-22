Четырбок потребовал узнать мнение местных жителей об установке памятника Цою «Очередной очаг социальной напряженности»

Петербургский депутат и глава комитета по законодательству города Денис Четырбок потребовал узнать мнение местных жителей об установке памятника музыканту Виктору Цою. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета.

По мнению депутата, власти Кировского района должны провести соответствующий опрос среди жителей близлежащих домов. Четырбок отметил, что многие жители выступали против памятника. «Это создание очередного очага социальной напряженности. У меня есть множество обращений по этому поводу, которые я всем показывал», – добавил депутат.

Напомним, ранее в четверг ГАТИ заявила о выборе места для памятника музыканту. Его решили поставить в сквере на улице Танкиста Хрустицкого. Устанавливать памятник будет Фонд Ю.Ю. Жорно. ГАТИ разрешило выполнить работы до 31 августа следующего года.