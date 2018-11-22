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22.11.18 / 19:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

На авианосце нет серьезных повреждений

адмирал кузнецов

Фото: kollektsiya.ru

На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» потребуется 70 млн рублей. Об этом в четверг сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В конце октября авианосец в результате чрезвычайного происшествия получил 52 повреждения. По словам Рахманова, в рамках бюджета модернизации авианосца повреждения относятся к категории незначительных, передает ТАСС. Он отметил, что серьезных повреждений нет. Сроки ремонта не продлятся. Отремонтировать «Адмирала Кузнецова» планируют к концу 2020 года, а начать испытания – в 2021 году. В середине 2021 года корабль передадут флоту.

Напомним, единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» получил повреждения в результате чрезвычайного происшествия 30 октября. Под авианосцем, во время его спуска на воду, потонул плавучий док ПД-50. Корабль эксплуатируют с 1991 года. Судно может обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета. В марте предыдущего года было объявлено о готовности российского оборонно-промышленного комплекса построить новый авианосец для ВМФ.

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