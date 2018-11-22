Активисты: несанкционированные свалки в Ленобласти продолжают расти Некоторые из них сжигают

Несанкционированные свалки в Ленобласти продолжают расти, несмотря на жалобы активистов в надзорные ведомства. Об этом в четверг сообщили в общественной организации «Зеленый фронт».

Накануне активисты провели выездную проверку незаконных свалок во Всеволожском районе, о которых уже сообщалось в природоохранные ведомства. Активисты сняли на видео масштабы свалок, которые продолжают расти. На две свалки мусоровозы выбрасывают отходы в дневное время, две стихийные свалки сожгли, еще одна начала дымить, другие стремительно растут, говорится в сообщении организации.

По словам председателя организации, эффективных мер не предпринимается — нарушители только рады выплатить «копеечный» административный штраф и дальше заваливать земельные участки мусором. Также «зеленый фронт» направил письменное обращение губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Отметим, комитет по природопользованию сообщил 19 ноября, что число несанкционированных свалок на территории города снизилось вдвое С января по сентябрь текущего года в Петербурге обнаружено 422 незаконных свалки. 245 уже ликвидированы. За аналогичный период 2017 года было выявлено 1069 свалок.