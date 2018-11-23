Космический робот-помощник CIMON успешно прошел первые испытания на МКС Они продолжатся

Космический робот-помощник CIMON (Crew Interactive MObile сompanioN) успешно прошел первые испытания на Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу сообщила компания-разработчик робота Airbus.

Серию тестов провел астронавт Европейского космического агентства Александр Герст, передает ТАСС. В частности, астронавт проверил автономную системы навигации CIMON. Робот смог сделать серию поворотов, движения в разных направлениях, определил лицо Герста, наладил с ним визуальный контакт и другие действия. Астронавт продолжит испытания. Они будут проходить в течение полугода.

Отметим, CIMON представляет из себя сферу с экраном. Робот оснащен искусственным интеллектом. Он обучается на основе полученных знаний и помогает в человеку в выполнении различных действий. Среди них проведение медицинских операций и другое. С помощью робота ученые хотят определить особенности взаимодействия человека и робота в космосе.