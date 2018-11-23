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23.11.18 / 17:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На Северной верфи заложили головной траулер

Под названием "Капитан Соколов"

На судостроительном заводе «Северная верфь» заложили первый головной траулер проекта 170701 для «Группы Норебо». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе завода.

Судно назвали в честь Владимира Соколова. В траулерах проекта 170701 предусмотрены технологии безотходной переработки рыбы. На судне «Капитал Соколов» будет рыбообрабатывающая фабрика, на которой одновременно можно будет размещать около 1200 тонн замороженной рыбы, также на нем можно будет хранить до 95 тонн рыбных консервов, отметили в «Северной верфи». Строительство судна планируют завершить к концу 2020 года. Оно будет вести промысел в том же районе, что и другие корабли заказчика — в Северо-Восточной Атлантике.

Отметим, траулер строится по заказу «Рыбпроминвест», который входит в «Группу Норебо». Флот предприятия в настоящее время состоит из трех судов: «Капитан Громцев», «Капитан Долгих» и «Мыс Слепиковского». Последний строился в Германии, другие – в Норвегии. Траулер строится под наблюдением Российского морского регистра судоходства.

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