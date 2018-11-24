Goldman Sachs увеличил долю в ретейле «О’Кей» До 9,37%

Банк США Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейле «О’Кей». Об этом стало известно в пятницу из данных организации на Лондонской бирже.

Доля выросла до 9,37%. Стоимость сделки не раскрывается. Покупка произошла 15 ноября текущего года.

По данным РБК, стоимость доли может составлять $40,8 млн. Издание основывается на цене на одну депозитарную расписку в момент закрытия биржи 15 ноября – она составила $1,62.

Отметим, в сентябре «О’Кей» сменил генерального директора. Пост покинул Миодар Бороевич. Он перешел на должность советника гендиректора и сохранил место в совете директоров. Возглавил организацию Армин Бургер.