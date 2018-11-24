ВЭБ начал разработку платформы для координации институтов развития Несколько дней назад

«Внешэкономбанк» (ВЭБ) начал разработку информационно-сервисной платформы для координации институтов развития. Об этом в субботу сообщили знакомые с ситуацией источники.

Созданием платформы займется проектный офис, передает РБК. Куратор офиса – зампред ВЭБа Алексей Иванченко. Источник отметил, что председатель банка Игорь Шувалов принял решение о создании проектного офиса несколько дней назад.

Пресс-служба ВЭБа подтвердила информацию о начале работы над платформой. Соруководителями Иванченко стали глава МСП Александр Браверман, руководитель «Дом.рф» Александр Плутник и директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Добавим, ранее ВЭБ планировал купить долю в КБ «Стрелка» у Александра Мамута. В начале ноября ВЭБ отказался от сделки. Причина – она может быть слишком сложно структурированной, заявил Шувалов.