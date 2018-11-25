Канатоходец прошел над каналом Грибоедова в центре Петербурга без страховки Ранее он прошел над Обводным каналом

Мужчина прошел по канату над каналом Грибоедова в центре Петербурга. Видео трюка было опубликовано накануне в аккаунте Александра Грибанова в Instagram.

На видео указано, что канатоходец выполнял упражнение без страховки. После успешного выполнения трюка зрители наградили его аплодисментами.

Добавим, ранее мужчина уже проходил по веревке, натянутой между противоположными набережными Обводного канала. Он прошел на фоне огромной луны, которую разместили в акватории в начале ноября. Объект весом 1,5 тонны смонтировали к Фестивалю света.