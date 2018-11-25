В лесу недалеко от Пушкина нашли артиллерийские снаряды времен ВОВ Их уничтожили

В лесной зоне недалеко от железнодорожной станции «Лесное» в Пушкинском районе Петербурга обнаружили 17 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом накануне рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Боеприпасы оказались немецкого и советского производства, различного калибра — 45 мм, 76 мм, 88 мм, 105 и 120 мм. Поскольку находка потенциально опасна, специалисты приняли решение уничтожить снаряды.

В начале октября снаряд времен ВОВ обнаружили на Пулковском шоссе. Оказалось, что это минометная мина калибра 40 мм. Ее вывезли специалисты Западного военного округа.