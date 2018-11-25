Крупные банки РФ продолжат повышать ставки вкладов как минимум до Нового года – эксперты Доходность вкладов уже повысили минимум 15 из топ-30 банков

Крупные российские банки продолжат повышать ставки по вкладам для населения как минимум до Нового года. Об этом в воскресенье пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По информации издания, повторно повысить доходность рублевых вкладов в ближайшее время намерены три банка из топ-30 (по размеру портфеля привлеченных средств населения), в том числе «Почта банк». О потенциале роста банковских ставок говорят и в Центробанке РФ.

Газета отмечает, что с 1 по 18 ноября минимум 15 из тридцати первых банков уже повысили ставки рублевых вкладов для населения. Речь идет как об улучшении условий по обычным депозитам, так и о сезонных спецпредложениях.

В частности, ВТБ поднял ставки по всем базовым рублевым вкладам максимально до 6,5-6,7% в зависимости от категории клиента, а также предложил специальный вклад со ставкой 7,5% годовых. В свою очередь «Газпромбанк» повысил доходность вклада «Проценты выше» до 7% годовых, а «Райффайзенбанк» ввел вклад «Прибыльный сезон» со ставками до 6,5%. «Альфа-банк» предложил новогоднюю акцию с повышенными ставками по накопительному счету и депозиту.

Среди причин наметившейся тенденции эксперты, в первую очередь, называют ожидание рынком повышения ключевой ставки ЦБ. Заседание регулятора намечено на 14 декабря. Кроме того, на рост ставок влияет и сезонный фактор, считают банкиры.