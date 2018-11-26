Российские ученые создали сердечную ткань для тестирования лекарств В перспективе проект может стать инструментом персонализированной медицины

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института цитологии и генетики СО РАН разработали технологию, которая поможет в тестировании новых препаратов для лечения сердечных заболеваний. Результаты их работы были опубликованы в журнале Toxicological Sciences в начале ноября, но известно об этом стало в понедельник.

По замыслу исследователей, тестирование проходит на сердечных клетках человека — кардиомиоцитах. Строительным же материалом лоскута сердечной ткани стали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), уточняет Naked Science.

По словам Константина Агладзе, одного из авторов статьи и заведующего лабораторией биофизики возбудимых систем МФТИ, такую ткань можно использовать как для тестирования препаратов, так и для составления паспорта чувствительности конкретного человека к разным лекарствам, в данном случае – для сердца. Предполагается, что в будущем методика может стать инструментом персонализированной медицины.

Отмечается, что работа исследователей увеличивает точность токсикологической экспертизы лекарств. Кроме того, теперь отпадает необходимость тестировать лекарства на животных. Теперь ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы улучшить тест.