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26.11.18 / 20:12 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге напали на топ-менеджера «Метростроя»

Его состояние оценивается как тяжелое

Фото АБН

На прошлой неделе неизвестные напали на начальника производственно-распорядительного отдела ОАО «Метрострой» Максима Кузнецова возле его дома в Петербурге. Информацию об этом в понедельник подтвердили в компании.

По данным «Фонтанки», Кузнецова ударили по голове: с открытой черепно-мозговой травмой его доставили в Александровскую больницу. О причинах нападения в настоящий момент неизвестно.

В «Метрострое» сообщили, что состояние их сотрудника оценивается как тяжелое. В компании надеются, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью мужчины. «Мы оказываем пострадавшему и его семье всяческую поддержку и будем следить за ходом следствия», — добавили в компании.

Как уточняет издание, в «Метрострое» Кузнецов курирует процесс работы с документацией по сдаче-приемке работ между компанией и заказчиком. Он входит в правление компании, а ранее входил в ее набсовет.

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