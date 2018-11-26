В Петербурге напали на топ-менеджера «Метростроя» Его состояние оценивается как тяжелое

На прошлой неделе неизвестные напали на начальника производственно-распорядительного отдела ОАО «Метрострой» Максима Кузнецова возле его дома в Петербурге. Информацию об этом в понедельник подтвердили в компании.

По данным «Фонтанки», Кузнецова ударили по голове: с открытой черепно-мозговой травмой его доставили в Александровскую больницу. О причинах нападения в настоящий момент неизвестно.

В «Метрострое» сообщили, что состояние их сотрудника оценивается как тяжелое. В компании надеются, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью мужчины. «Мы оказываем пострадавшему и его семье всяческую поддержку и будем следить за ходом следствия», — добавили в компании.

Как уточняет издание, в «Метрострое» Кузнецов курирует процесс работы с документацией по сдаче-приемке работ между компанией и заказчиком. Он входит в правление компании, а ранее входил в ее набсовет.