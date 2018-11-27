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27.11.18 / 08:49 Новости / Россия и мир

Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов вторника

Brent - $60 за баррель; WTI - $51 за баррель

Во вторник утром цены на нефть уверенно растут в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 08:27 по московскому времени, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,601% и составляет $60,37 за баррель. Бочка WTI подорожала к этому времени на 1,849% — до $51,37.

Добавим, в начале декабря в Вене запланировано заседание ОПЕК. Кроме того, рынок ожидает встречу министров энергетики России и Саудовской Аравии на саммите G20 30 ноября — 1 декабря. Аналитики Goldman Sachs считают, что она может стать поворотным моментом для нефтяного рынка, и в предстоящие месяцы цены могут вырасти на 17%, указывал ранее «Интерфакс».

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