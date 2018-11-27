Петербург и Финляндия создадут совместный туристический коридор Особенно заинтересованы в проекте приграничные районы

Петербург и Юго-Восточная Финляндия создадут совместный туристический коридор Петербург-Саймаа. Об этом во вторник сообщила начальник отдела по развитию «Городского информационно-туристского бюро» Анна Невинская.

Как пояснила Невинская, общий бюджет проект составит около 800 тыс. евро. Большую часть суммы для реализации проекта предоставит грант в рамках программы приграничного сотрудничества, рассчитанной на период до 2020 года. Грант на 50% состоит из финансирования от Евросоюза, на 25% — из средств, выделяемых Финляндией, еще 25% — из средств, выделяемых Россией. Помимо гранта финансирование проекта предоставят регионы Савонлинна, Миккели, Иматра, Лаппеенранта, Петербург и Ленинградская область.

Туры должны будут объединить как российские, так и финские города. Проект рассчитан в том числе на привлечение туристов из Азии.

Напомним, в I полугодии 2018 года туристический поток из Финляндии в Россию составил 300 тыс. человек. Рост год к году составил 40 тыс. человек. Такие данные во вторник привел глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Он пообещал, что точные цифры по году будут озвучены в январе.