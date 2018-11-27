Петербургский метрополитен объяснил окраску вагонов в синий цвет Это традиция

ГУП «Петербургский метрополитен» рассказал, почему вагоны в подземке окрашены в синий цвет – он считается наиболее спокойным для восприятия. Об этом в пресс-службе метро сообщили во вторник.

В подземке уточнили, что первые вагоны Ленинградского метро были типа «Г», их производили на Мытищинском машиностроительном заводе и испытывали в Москве. Они сразу выпускались в сине-голубом цвете.

После этого в разные годы метрополитен получил вагоны типов «Д», «Е», «Ем», «Ема» и «Емх». Но все они также были сразу синими. В 1977 году на Мытищинском заводе собрали первые серийные вагоны нового типа 81-717 и 81-714. При постройке специалисты решили выбрать цвет: синий, желтый или зеленый. Победил традиционный оттенок. При проектировании составов «НеВа» и «Юбилейный» синий цвет также решили сохранить.

Однако теперь метрополитен решил окрашивать новые вагоны в цвета линий – чтобы упростить навигацию в подземке. В настоящий момент помимо синих в Петербурге курсируют поезда красные (Кировско-Выборгская линия) и зеленые (Невско-Василеостровская).