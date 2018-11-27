Все новости

27.11.18 / 16:01 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский метрополитен объяснил окраску вагонов в синий цвет

Это традиция

ГУП «Петербургский метрополитен» рассказал, почему вагоны в подземке окрашены в синий цвет – он считается наиболее спокойным для восприятия. Об этом в пресс-службе метро сообщили во вторник.

В подземке уточнили, что первые вагоны Ленинградского метро были типа «Г», их производили на Мытищинском машиностроительном заводе и испытывали в Москве. Они сразу выпускались в сине-голубом цвете.

После этого в разные годы метрополитен получил вагоны типов «Д», «Е», «Ем», «Ема» и «Емх». Но все они также были сразу синими. В 1977 году на Мытищинском заводе собрали первые серийные вагоны нового типа 81-717 и 81-714. При постройке специалисты решили выбрать цвет: синий, желтый или зеленый. Победил традиционный оттенок. При проектировании составов «НеВа» и «Юбилейный» синий цвет также решили сохранить.

Однако теперь метрополитен решил окрашивать новые вагоны в цвета линий – чтобы упростить навигацию в подземке. В настоящий момент помимо синих в Петербурге курсируют поезда красные (Кировско-Выборгская линия) и зеленые (Невско-Василеостровская).

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.