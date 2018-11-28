СМИ: Покупатель «Детского мира» — ГК «Сафмар» В компании не прокомментировали информацию

Покупателем сети «Детский мир» является группа компаний «Сафмар». Об этом в среду сообщил знакомый менеджеров АФК «Системы».

Претендентов на покупку «Детского мира» минимум двое, передают «Ведомости» слова источника. Он уточнил, что ближе всех к заключению сделки – «Сафмар». В самой группе компаний заявили, что не комментируют условия сделок, «которые пока находятся в стадии переговоров».

Напомним, ранее в среду совладелец «Системы» Владимир Евтушенков сообщил о намерении организации продать «Детский мир». Он заявил, что сделку могут закрыть до конца года. При этом, Евтушенков не назвал сумму сделки. Также он не сообщил, кто является покупателем.