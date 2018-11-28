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28.11.18 / 19:29 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Покупатель «Детского мира» — ГК «Сафмар»

В компании не прокомментировали информацию

Фото пресс-службы «Детского мира»

Покупателем сети «Детский мир» является группа компаний «Сафмар». Об этом в среду сообщил знакомый менеджеров АФК «Системы».

Претендентов на покупку «Детского мира» минимум двое, передают «Ведомости» слова источника. Он уточнил, что ближе всех к заключению сделки – «Сафмар». В самой группе компаний заявили, что не комментируют условия сделок, «которые пока находятся в стадии переговоров».

Напомним, ранее в среду совладелец «Системы» Владимир Евтушенков сообщил о намерении организации продать «Детский мир». Он заявил, что сделку могут закрыть до конца года. При этом, Евтушенков не назвал сумму сделки. Также он не сообщил, кто является покупателем.

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