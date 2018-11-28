В Петербурге на Бухарестской кипяток затопил автомобили Ближайший дом остался без теплоснабжения

В Петербурге возле станции метро «Международная» на улице Бухарестской во дворе дома №78 прорвало трубу с горячей водой. Об этом в среду сообщили очевидцы в соцсетях.

Кипяток залил автомобильную парковку, передают пользователи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Машины стоят по колеса в воде.

Как сообщили в «Теплосети Петербурга», сообщение о происшествии поступило в 13:13 по московскому времени. Авария произошла на трубопроводе диаметром 273 мм на Бухарестской, 76. Аварийные бригады уже на месте. На пониженных параметрах отапливаются 11 домов в зоне ремонтных работ. При этом горячее водоснабжение производится в обычном режиме. Закончить работы планируется через восемь часов. В пресс-службе предприятия также подчеркнули, что ответственность предприятия застрахована, ущерб от затопления машин будет возмещен.

Отметим, «Теплосеть» напоминает, что в случае аварии на трубопроводе необходимо покинуть место происшествия. Не стоит пытаться пройти или проехать по улице, на которой разлит кипяток. В воскресенье, 25 ноября, прорвало трубу на улице Зины Портновой в Кировском районе. Без теплоснабжения остались 32 дома.