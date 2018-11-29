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29.11.18 / 11:05 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ рассказали детали запланированной встречи Путина и Трампа

Она пройдет вечером (по московскому времени)

Фото АБН

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа намечена на 1 декабря на 17:30 по московскому времени. Об этом в четверг передает Reuters со ссылкой на документ Кремля и РИА Новости со ссылкой на источник.

Между тем собеседник «Интерфакса» сообщил, что встреча пройдет около 18:00. По его словам, на мероприятие отводится «более часа, возможно, два». При этом он отметил, что формат встречи не определен – это сделают главы государств.

Добавим, встреча Путина и Трампа запланирована на саммите G20. Саммит пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине. Ранее сообщалось, что президенты сами определят основные темы для беседы.

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